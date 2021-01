We Can Be Heroes: Robert Rodríguez anuncia secuela para Netflix

El director latino Robert Rodríguez anunció este lunes que "We Can Be Heroes" tendrá una secuela. El realizador estrenó la cinta el día de Navidad para Netflix.

"¡Los Heroicos regresarán para un segundo asalto! ¡Estoy ya en pleno desarrollo de la secuela con Netflix!", señaló el director en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que la acogida de la cinta ha sido bastante buena. Es por ello que Rodríguez ya se proyectó y anunció una secuela, donde aún no ha confirmado que él la dirigirá.

44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7