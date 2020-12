'Aislados La serie' toca el tema de la escasez de camas UCI en la pandemia

La búsqueda por camas UCI en los hospitales y clínicas fue uno de los principales problemas que afrontaron miles de peruanos cuando sus seres queridos cayeron graves a causa del coronavirus. Ante ello, Aislados La serie decidió tocar el tema.

Las actrices Anai Padilla y Rossana Fernández Maldonado ponen sobre el tapete esta gran crisis en el sector salud que se desató con la pandemia en ‘Aislados, la serie’, que ya se puede ver en exclusiva por Movistar Play.

Rossana y Anai sorprenden con los personajes de Macarena y Eusebia respectivamente, reflejan las dos caras de la moneda en la sociedad peruana y la lucha que atravesaron por la búsqueda por medicamentos y oxígeno para sus familiares. Sin embargo, habrá un momento en que sus historias se verán cruzadas por la desgracia.

Para la experimentada Anai Padilla dar vida a Eusebia “fue intenso, es la cara de muchos peruanos de bajos recursos que no tienen acceso a la salud adecuada, es una mujer luchadora pero a la vez tan frágil y sola con madre soltera. Su caso es muy potente”.

“No me inspiré en nadie en especial pero podía entender esa sensación de desesperación, podía sentirme identificada con el sistema en que vivimos. Mi papá se atiende en el sistema de salud nacional y a veces es desesperante no tener los recursos para atender a tu ser querido. Sí me ha llegado desesperar este sistema de salud”, indicó la actriz sobre la producción de Sinargollas.

Este viernes se estrenan los nuevos episodios de esta serie nacional de Sinargollas Producciones.