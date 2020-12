‘Hawkeye’: Hailee Steinfeld se robó las miradas como Bishop

Luego de confirmarse la presencia de Hailee Steinfeld en la serie ‘Hawkeye’ de Disney+, se mostraron las primeras imágenes de cómo se verá la actriz como la aprendiz del ‘Vengador’.

A través de las redes sociales, se compartieron diversas fotografías del futuro proyecto que ya se encuentra en rodaje y en donde se puede ver a la también cantante en el rol de Kate Bishop.

En las fotografías se puede ver a la actriz usando el traje de Bishop, en colores púrpuras con negro dejando su cabello suelto y en tono oscuro a los que estamos acostumbrados.

First look at Hailee Steinfeld in her Kate Bishop outfit



@CreamOrScream pic.twitter.com/ovmkkrLUPX