Grey´s Anatomy: Ellen Pompeo y Patrick Dempsey una vez juntos en la serie

Está pronto a estrenarse la temporada 17 de “Grey´s Anatomy” y promete no decepcionar a los seguidores de la serie, quienes tuvieron que esperar mucho tiempo la llegada de la nueva entrega, y definitivamente lo logró al contar con el regreso de Patrick Dempsey como Derek Shepherd.

Este episodio fue un crossover del popular drama médico y “Station 19” y tuvo una duración de dos horas, a través de las cuales los protagonistas mostraron su cansancio, impotencia y dolor por los caídos a causa del COVID-19, pues -como ya se había revelado- esta temporada está dedicada a los trabajadores de la salud de primera línea.

El capítulo se llama “All Tomorrow’s Parties” (“Todas las fiestas de mañana”), donde una agotada Meredith Grey (Ellen Pompeo) será encontrada desmayada por el doctor Cormac Hayes (Richard Flood), quien intenta reanimarla junto a algunos de sus compañeros.

Pero lo que dejará boca abierta a los seguidores la exitosa serie de ABC es la aparición de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) -cuyo personaje falleció en la temporada número 11 de la serie tras un violento accidente donde salvó la vida de tres personas- en los sueños de su esposa para un emotivo encuentro con ella en la playa.

“La tarea más importante que tuvimos esta temporada fue honrar la realidad de esta pandemia global y el impacto que está teniendo, especialmente en los trabajadores de la salud”, expresó Krista Vernoff, la showrunner de “Grey’s Anatomy”,

“Junto con eso, tuvimos que idear formas creativas para permitir que nuestro programa siguiera siendo divertido y romántico y proporcionar algo de escapismo. Ingresa Patrick Dempsey. El motivo de la playa, que continuará más allá del estreno, nos proporcionó una forma de vivir al aire libre la pandemia incluso por un tiempo aquí y allá. Y el regreso de Derek nos proporcionó pura alegría a nosotros, a Meredith y a los fans”, agregó.

“La temporada 17 ha sido un esfuerzo hercúleo de nuestro elenco, nuestro equipo, nuestros escritores y nuestros socios en Disney y ABC, y estamos orgullosos de ello. Pero nuestro esfuerzo no es nada comparado con el trabajo de nuestros trabajadores de la salud de primera línea a quienes esta temporada está dedicada. Esperamos que nuestro programa los inspire a usar sus máscaras para protegerse a ellos y a los demás. Como diría Derek Shepherd, ‘Es un hermoso día para salvar vidas’”, finalizó.

Asimismo, en su cuenta de Twitter, Krista Vernoff señaló que el regreso de Patrick Dempsey a “Grey’s Anatomy” se hizo completamente en secreto. “La mayoría de los actores no lo sabían. Algunos de los escritores no lo sabían. La mayoría de la gente buena en el estudio y la red no lo sabía. Es muy divertido ver cómo se desarrolla todo”, escribió.