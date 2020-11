‘Wandavision’ estrena nuevas imágenes para felicidad de los fans

Uno de los programas más esperados en el formato streaming es ‘Wandavision’, que cayó casualmente en el papel de ser el primer programa de Disney+ producido por Marvel Studios en ser lanzado. La serie limitada de seis episodios fue la más avanzada, en cuanto a producción, cuando llegó la pandemia, y aunque originalmente se suponía que ‘The Falcon and the Winter Soldier’ sería el primer programa de Disney+ de Marvel S, ese honor ahora recae en ‘WandaVision’.

La serie está ambientada luego de los eventos de Avengers: Endgame, WandaVision sigue a Wanda Maximoff y Vision mientras se instalan en una vida doméstica, en la que solo hay un problema bastante preocupante: Vision no fue uno de los muchos personajes revividos en Endgame, dejándolo todavía muerto después de Avengers: Infinity War. Entre eso, una misteriosa vecina entrometida (Kathryn Hahn) y un par de gemelos, Wanda y Vision estarán muy ocupados en varios asuntos:

Aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial para WandaVision, ya que el equipo se apresuró a completar la producción en octubre, pero Disney + dijo recientemente que llegará este año, así que tal vez pueda ser una agradable sorpresa navideña.