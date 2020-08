Stranger Things: exitosa serie de Netflix no acabará en la cuarta temporada

Buenas noticias para los fans de Stranger Things, ya que la cuarta temporada no quiere decir que vaya a finalizar su historia. Las grabaciones de esta temporada también se han visto paralizadas por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a los realizadores de la exitosa serie de Netflix, la producción aún no dirá adiós, pee a que los rumores dicen que este sería el final definitivo para la ficción.

No llama la atención que Netflix no quiera soltar a Stranger Things, no obstante, puede que la historia se alargue un poco más de lo que creían los seguidores de Eleven y su pandilla. En una entrevista con THR, los hermanos Ross y Matt Duffer-showrunners de la producción, comentaron cómo será el futuro de esta historia.

Los realizadores rechazaron que la cuarta temporada sea el final, ya que establecieron cómo debería ser la última temporada de la serie. Por el momento, ninguno de los dos ha aclarado las dudas sobre cuántas temporadas serían en total.

“La pandemia nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir qué es lo mejor para la serie. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia”, explicó Ross Duffer en dicha entrevista sobre la exitosa producción de Netflix, la cual ha sido parte de la paralización en la industria del entretenimiento.

Sobre los rusos

Como se recuerda en la tercera temporada, Eleven y sus amigos descubrieron que los rusos estaban detrás de toda una misión que ponía en riesgo a los ciudadanos de Hawkins.

“Los rusos proporcionaron no solo nuevos villanos, sino también personajes divertidos y entrañables como Alexei. Fue bueno haberlo incluido en la primera temporada, pero realmente no teníamos idea de que el programa iría más allá de eso”, explicó el cocreador de la serie.