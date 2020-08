Richard Gere debuta en streaming con la serie "MotherFatherSon"

Richard Gere llegará a Latinoamérica por primera vez en plataformas el 27 de agosto con el estreno de la serie "MotherFatherSon". Este significará el debut en "streaming" para el reconocido actor.

La serie, que se emitirá por Starzplay Latinoamérica, relata la complicada vida de una familia de periodistas en donde Max, interpretado por Gere, es el dueño de uno de los imperios de la información más importantes del mundo y su hijo Caden (Billy Howle) es su aliado como editor.

Sin embargo, la presión ejercida por Max hacia su hijo lo lleva al límite de las drogas y los excesos hasta que un accidente lo dejará como un niño indefenso.

Esta será la oportunidad para Kathryn (Helen McCrory), exesposa de Max y madre de Caden, de conectar con su hijo y de volver a ser madre pues se habían distanciado por culpa de su padre.

Sin embargo, más allá de la enfermedad de Caden, Max tendrá que luchar contra los secretos truculentos que envuelven a su periódico The National Reporter, pues podrían desmoronar su imperio.

"MotherFatherSon" muestra el regreso a la televisión de Richard Gere después de que en 1976 apareciera en la serie "Kojak".

¿Cuál es el nombre completo de Richard Gere?

El nombre completo de Richard Gere es Richard Tiffany Gere, es un actor y activista estadounidense. Ha sido galardonado con un premio Globo de Oro.

¿Cuántos años tiene Richard Gere?

Richar Gere tiene 70 años. Comenzó a actuar en la década de 1970, interpretando a Tony Lopanto en Looking for Mr. Goodbar y como Bill en Days of Heaven.

¿Con qué papel Richard Gere llegó a la fama?

Llegó a la fama por su papel en la película American Gigolo (1980), que lo estableció como un símbolo sexual. Luego pasó a protagonizar varias películas exitosas, incluyendo An Officer and a Gentleman, Pretty Woman, Primal Fear, Runaway Bride, Arbitrage y Chicago, entre otras.