Rob Pattinson no pudo engañar a Christopher Nolan sobre su participación en Batman

Tras mucho esperar la película de titulo “Tenet” del director Christopher Nolan tiene luz verde para presentarse en cines, por lo menos en los países que están abiertos, como parte de la promoción de la cinta los actores están dando algunos alcances sobre la producción.

Uno de ellos fue Robert Pattison que reveló que trató de engañar a Christpher Nolan, pero no lo logró. Al parecer, el actor se inmerso en un conflicto de agenda que tenía que informar a Nolan. No obstante, también tenía un acuerdo de confidencialidad sobre este otro “trabajo”. Como se sabe, Pattinson es el nuevo Batman para el próximo proyecto en solitario de Warner del cual esta a cargo Matt Reeves, pero hasta ese momento no podía decir nada.

“Es gracioso porque Chris es muy reservado sobre todo lo que tiene que ver con sus películas. Y luego yo tuve que ser muy reservado sobre las cosas de Batman. Así que tuve que mentirle a Chris cuando tuve que ir a hacer la prueba de pantalla, le dije que tenía una emergencia familiar. Y tan pronto como dije ‘emergencia familiar’, dijo: ‘Vas a hacer la prueba de Batman, ¿no es así?’” – contó el actor a Irish Times.

¿Pero quién se atreve a querer engañarle a Nolan en su propia cara? La prueba de cámara a la que se refería Pattinson fue una que meses más adelante compartió el mismo Matt Reeves a través de sus redes sociales.

Sobre ‘Tenet’

En el mundo del espionaje internacional, un hombre (John David Washington) prefiere morir antes que entregar a sus compañeros. Tras conseguir superar esta difícil prueba, este hombre tendrá una importante misión: evitar una nueva amenaza mucho más peligrosa que la tercera guerra mundial. La clave será una sola palabra: Tenet.

El reparto de ‘Tenet’, además de Robert Pattinson, lo conforman John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy y Michael Caine.