Kate del Castillo revela detalles del avance de la tercera temporada de La reina del sur

La exitosa producción de La reina del sur anunció su retorno con una tercera temporada que pronto se verá en Telemundo. Ante ello, Kate del Castillo emocionada reveló algunas sorpresas que trae esta última parte.

La recordada intérprete de telenovelas concedió una entrevista a People impactando a sus seguidores al confesar: “¡Hay Tereza Mendoza para rato todavía!".

¿Qué novedades trae la tercera temporada de "La reina del sur"?

De acuerdo a la mexicana, su personaje de narcotraficante será: "Va a regresar mucho más fuerte porque es Teresa Mendoza, porque esa es la manera en que ella juega su vida. Vamos a ver qué pasa porque la segunda temporada terminó superfuerte, con un montón de helicópteros y lanchas y botes".

A su vez, indicó, "no sabemos si vienen por ella o si vienen por su hija, si vienen a matarla o si son amigos. No sabemos nada, pero esta tercera temporada va a estar durísima”.

La producción también continuará trabajando con el escritor español Arturo Pérez Reverte, autor de la novela homónima que inspiró a la serie.

"En esta tercera temporada ya está fuerte, ya tiene lo que más necesitaba que era a su hija. Su único punto débil es ella, ahora que la tiene va a venir con todo y va a ser algo con muchísima acción. Un thriller entre político y acción. Va a ser puro entretenimiento, eso me encanta”, acotó Kate.

Cabe recordar que la actriz durante la segunda temporada viajó a 8 países diferentes pero ante la pandemia continuarán con los protocolos de seguridad y esperan continuar con las grabaciones en otras ciudades.

Kate del Castillo contó que ha vivido momentos dificiles este año

Kate del Castillo se sinceró para manifestar sus emociones ante la pandemia que se vive a nivel mundial y las diferencias sociales que se han evidenciado con más fuerza.

“Creo que todos pasamos por diferentes etapas. Yo he tenido etapas buenas, he tenido también etapas muy tristes. Todos estos asesinatos, todas estas vidas que ha tomado la policía de gente de color me ha afectado mucho.Hay días que uno amanece bien y hay otros días que amanece uno mal", agregó.