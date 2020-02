Vanessa Saba y su genial respuesta a hater que comparó su película con "Parasite"

Luego que un usuario de Twitter criticara la película Locos por amor 2 y hasta la comparara con Parasite, cinta ganadora del Oscar, Vanessa Saba no dudó en responder y aclarar que es tolerante a las críticas, más no a la falta de amabilidad al dar una opinión.

Vanessa Saba es una de las figuras más representativas del cine nacional, ha participado en numerosas producciones de cine, teatro y televisión.

"Acabo de ver Parasito, que película.Y acá aún hacen películas co... de los amigos cuarentones, locos x cualquier sentimiento, el pata traumado por su vieja, los terrucos, el 10, el 9. Temas estúpidos para el cine de hoy y con la misma gentita de siempre. Qué envidia, carajo", escribió un usuario en Twitter.

A lo que la actriz respondió: "Haz tu película amigo. Date el gusto".

"Ya, a qué hora me depositas", respondió el usuario.

"Busca tu financiamiento como hacemos todos los que hacemos cine. Toca puertas y recibe un montón de NO por respuesta o manda tu guion a concursos o todo lo qué hay que hacer, que es bastante", le contestó Vanessa Saba.

Además, respondió otro usuario que se quejaba de que no había buen cine en Perú.

"Por qué se rigen solo por el cine comercial que es el que no les gusta? Y por qué comparan cine comercial con cine de autor? Hay otra oferta. Veánla. Se quejan de que no hay, pero cuando hay no la ven. Termino aquí el tema. Gracias por la conversación", escribió la actriz.

De esta manera, fue respondiendo una a una los mensajes de sus seguidores, dejando en claro que ella no toma a mal la crítica, sino la falta de amabilidad a la hora de expresar una opinión.