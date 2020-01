La reacción de Margot Robbie cuando la confunden con Emma Mackey de ‘Sex Education’

El último viernes de enero se estrenó la segunda temporada de ‘Sex Education’ y para promocionar la serie de Netflix, hace unos días, Emma Mackey visitó el programa de Greg James en la BBC Radio. En esta entrevista, el conductor le mostró un video en el que Margot Robbie es consultada si la han confundido con otras actrices y la australiana la mencionó.

“Todo el mundo me ha mandado ese video. Es la mejor cosa”, dijo Emma Mackey antes de ver el clip.

En el video que le mostraron a la actriz francesa, es la entrevista que le hicieron a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y a Margot Robbie, donde la australiana revela que la confunden con Emma Mackey.

“Hace unas semanas, alguien se me acercó y me dijo: ‘Adoro tu interpretación en Sex Education, es tan genial’, y yo le dije: ‘oh, lo siento tanto, no soy esa actriz’”, contó Margot Robbie.

Después de este video, Emma señaló que le gustó la respuesta de Margot Robbie y mencionó que “sólo me hace reír y creo que ya es una cosa que está corriendo ahora, como un chiste que se esparce. Pero toda la gente que me conoce bien no lo ve como algo gracioso, no creen que me parezca a Margot Robbie, pero lo tomo y creo que ella es maravillosa”.

Y tú, ¿crees que tienen parecido Margot Robbie y Emma Mackey?

