Parque de las Leyendas ofrece entradas a S/5 por visita del papa León XIV: conoce quiénes pueden acceder

Descuentos disponibles en las sedes de San Miguel y Huachipa , y ofrece a los pequeños atractivos como el Jardín Botánico y la zona internacional.

Entradas a 50% de descuento por la llegada del Papa León.

Entradas a 50% de descuento por la llegada del Papa León.

El Parque de las Leyendas ha anunciado una oferta especial coincidiendo con la visita del papa León XIV al Perú. Se ha informado que, desde el miércoles 11 de noviembre, las entradas estarán a la venta con un 50% de descuento en las sedes de San Miguel y Huachipa.

El beneficio estará disponible durante todo el tiempo que el pontífice permanezca en el país y se ha enfocado en los niños. Te damos todos los detalles para que no te pierdas la oportunidad de conocer el zoológico más importante del Perú.

Fechas y condiciones para obtener el descuento al Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas ofrecerá sus entradas a mitad de precio desde el 11 hasta el 16 de noviembre de 2026, coincidiendo con la visita apostólica del papa León XIV.

Aunque el parque recibe a toda la familia, el descuento es exclusivo para niños de 3 a 12 años. Las entradas pueden comprarse tanto en línea como en las taquillas físicas de cualquiera de las ubicaciones.

Atractivos del Parque de las Leyendas

En San Miguel, se pueden observar animales como los cóndores, nutrias, osos de anteojos y cocodrilos de Tumbes. También en la zona internacional, se encuentran especies exóticas como Valentina, el rinoceronte indio, junto a hipopótamos y jirafas.

El Jardín Botánico, los paseos por el Lago Recreativo y los 54 monumentos del Complejo Arqueológico Maranga, como las huacas San Miguel y Cruz Blanca, son opciones imperdibles durante la visita.

En la sede Huachipa, los fines de semana y feriados, se puede disfrutar de los lobos marinos Nayra, Sol y Luna que presentan sus habilidades en el anfiteatro.

Además, el Bosque de Aves, con más de 166 aves de 29 especies distintas, ofrece una experiencia única, así como amplias áreas verdes para disfrutar un día familiar completo.

Transmitirán la misa en el Parque de las Leyendas

El auditorio en el patio central de San Miguel retransmitirá en vivo la misa del papa León XIV en estas fechas: