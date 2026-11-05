¿Quién es Jeanette Alonzo, la SEGUNDA REGIDORA de Renovación Popular que podría ser la ALCALDESA DE LIMA?

El JEE de Ica sentó un precedente nombrando a Rita Guerrero Cajo como alcaldesa de San Juan Bautista . Lima Centro podría considerar esta opción para evitar reelecciones encubiertas.

El JEE de Lima Centro podría proclamar a la segunda regidora como alcaldesa de Lima con la finalidad de evitar la reelección encubierta. Foto: Composición/LR

El JEE de Lima Centro podría proclamar a la segunda regidora como alcaldesa de Lima con la finalidad de evitar la reelección encubierta. Foto: Composición/LR

Jeanette Alonzo, actual segunda regidora de Renovación Popular, está en consideración para convertirse en la futura alcaldesa de Lima en lugar de Rafael López Aliaga en el ciclo 2027-2030. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro podría tomar esta determinación para evitar la reelección encubierta de López Aliaga, lo cual es inconstitucional.

Esta medida ya se puso en práctica el pasado 4 de noviembre cuando el JEE de Ica nombró como alcaldesa del distrito de San Juan Bautista a Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien también era la segunda regidora del mismo partido.

El ente electoral subrayó que la prohibición constitucional busca asegurar la alternancia democrática, evitar la continuación en el poder de una misma persona y mantener el equilibrio en las condiciones de la competencia electoral.

Además, enfatizó que si un alcalde elegido para el periodo 2023-2026 logra el cargo de regidor y luego asume nuevamente la alcaldía de Lima, "esto podría socavar la prohibición constitucional de reelección inmediata".

¿Quién es Jeanette Alonzo?

Jeanette Alonzo Contreras se graduó como contadora de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, obteniendo su título de bachiller en 2001 y de contadora pública en 2002. En 2024, completó una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

De acuerdo a la información proporcionada al JEE Lima Centro, trabajó como contadora en una promotora de desarrollo en educación y cultura y fue electa regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el tiempo 2023-2026.

En el partido Renovación Popular, Alonzo ocupa el cargo de gerente central de Finanzas desde 2025. También se desempeñó como secretaria nacional de Economía del partido, aunque posteriormente corrigió la fecha de inicio de esta función ante el JNE, pasando de ser el 16 de enero de 2025 a 2026.