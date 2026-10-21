¡El talento no tiene edad! 35 escolares triunfan en San Marcos

Diez alumnos del colegio Juventud Científica ocuparon primeros puestos en el Examen de Admisión 2027-I de la San Marcos .

El talento escolar volvió a conquistar la San Marcos. Un total de 35 estudiantes del colegio Juventud Científica alcanzaron una vacante, diez de ellos en los primeros puestos de sus carreras profesionales, durante el Examen de Admisión 2027-I a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Guillermo Romero Melo, de quince años, y que cursa el tercero de secundaria, obtuvo el primer puesto en Ingeniería de Inteligencia Artificial al igual que Fernando Balboa, en Mecánica de Fluidos; Ronald Calixto, en Gestión Tributaria; y Melanie Illajanqui, en Auditoría Empresarial.

Asimismo, Jessica Marcos, Arihana Rueda, Anyeli Ore, Valery Vivanco, Nicolás Arapa y Krysthal Canales alcanzaron el segundo puesto de mérito en sus respectivas carreras.

Entre los nuevos cachimbos, destaca la historia de Adriano Ramírez Cayo, que desde niño tuvo que trabajar al lado de sus padres para costear el tratamiento y las cirugías reconstructivas de su hermano menor que nació con labio paladar hendido.

Por su parte, Soleen Meléndez Chamorro, con trece años y cursando el primero de secundaria, es la más joven de las ingresantes, con una vacante a la carrera de Contabilidad.

La Academia Preuniversitaria CEMTA cumplió un papel importante en la preparación de los estudiantes de Juventud Científica, mediante clases diarias de reforzamiento y formación preuniversitaria durante las tardes, complementando los aprendizajes desarrollados en el colegio.