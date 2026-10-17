¡Nunca antes visto! Perú enfrentaría HISTÓRICO fenómeno de "El MEGA NIÑO" y experto revela CUÁNTO DURARÁ: "Ya no hay tiempo para la preparación"

Perú podría enfrentar un histórico Fenómeno El Niño , según un especialista que alertó sobre los riesgos y lanzó una preocupante advertencia. ¿Hasta cuándo duraría?

Perú enfrentará fenómeno 'Mega Niño' y será sin precedentes | Composición Wapa - Andina - Difusión

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¡Perú enfrentaría un fenómeno de El Niño sin precedentes! El especialista Osvaldo Moreno lanzó una contundente advertencia sobre su posible magnitud y los riesgos que podría afrontar el país. Además, alertó sobre la falta de preparación ante una eventual emergencia. ¿Hasta cuándo duraría este fenómeno y qué consecuencias podría dejar?

¿Qué consecuencias tendría el posible ‘Mega Niño’ en Perú, según el experto?

Osvaldo Moreno sostuvo que las condiciones térmicas del océano podrían anticipar un episodio de El Niño de considerable magnitud. En sus declaraciones a Exitosa Noticias, indicó que la temperatura del mar estaría entre cuatro y cinco grados por encima de los registros habituales.

A partir de esta evaluación, el especialista consideró que el escenario podría superar lo ocurrido durante los fenómenos de 1982-1983 y 1997-1998. No obstante, esta comparación corresponde a sus declaraciones y requiere ser contrastada con los análisis técnicos de los organismos científicos responsables del monitoreo climático.

Para sustentar sus advertencias, Moreno hizo referencia a información del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), instituciones que aportan información para el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El especialista también expresó su preocupación por el estado de las medidas preventivas frente a posibles precipitaciones intensas. Según explicó, las zonas vulnerables podrían enfrentar inundaciones, desbordes de ríos y huaicos, sobre todo en lugares donde los cauces no hayan sido limpiados o las defensas ribereñas necesiten reforzamiento.

“No se han limpiado los cauces a tiempo, no hemos reforzado las defensas, ya no hay tiempo para hacer trabajo de prevención, tampoco hay tiempo para la preparación”, manifestó con preocupación.

Ante este panorama, Moreno señaló que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en proteger a las personas que viven en sectores de riesgo y facilitar su traslado oportuno a lugares seguros. En esa línea, insistió en la importancia de actuar antes de que se produzcan emergencias de mayor magnitud.

“Lo que necesitamos es evacuación preventiva hoy para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales”, advirtió.

¿Cuándo duraría este fenómeno?

En cuanto a la duración del fenómeno, Moreno calculó que sus efectos podrían extenderse hasta mediados del próximo año. Para explicar su preocupación, comparó su pronóstico con el episodio registrado en 2017, que tuvo una duración considerablemente menor.

“Duró casi dos semanas. Lo que nosotros estamos advirtiendo nos va a durar hasta junio del próximo año”, sostuvo.

Sin embargo, la duración y la intensidad de un eventual episodio de El Niño deben determinarse a partir de los reportes y proyecciones de las instituciones científicas competentes, por lo que las estimaciones mencionadas por el especialista no constituyen por sí mismas un pronóstico oficial.

¿Cómo afectaría el ‘Mega Niño’ a los alimentos, la salud y los servicios?

Moreno advirtió que las posibles consecuencias de un evento climático de gran intensidad no se limitarían a las lluvias, inundaciones o deslizamientos. También mencionó riesgos para las actividades agrícolas y pesqueras, así como posibles dificultades en el abastecimiento de productos y variaciones en sus precios.

En materia sanitaria, el especialista alertó sobre posibles problemas posteriores a las emergencias climáticas, aunque no identificó enfermedades específicas ni presentó una proyección concreta sobre sus posibles efectos en la salud.

“Después de un Niño se vienen enfermedades, pero las que no nos hemos imaginado jamás”, señaló, aunque no detalló cuáles serían ni expuso una estimación concreta sobre sus posibles efectos en la salud.

Como parte de sus recomendaciones, Moreno instó a las familias a mantener reservas de alimentos que les permitan afrontar eventuales interrupciones del abastecimiento. También pidió prestar atención a las alertas emitidas por las autoridades y seguir las indicaciones oficiales ante posibles situaciones de riesgo.

En el ámbito institucional, el especialista propuso crear un Ministerio de Gestión del Riesgo de Desastres que concentre las funciones de las entidades responsables de la prevención, evaluación y respuesta frente a emergencias. Según su planteamiento, una estructura de este tipo permitiría articular las acciones destinadas a proteger a la población. “Tenemos que mirar al 2050, qué le estamos dejando a las generaciones que vienen”, añadió.

Finalmente, Moreno cuestionó las dificultades que, desde su perspectiva, existen en los gobiernos locales y regionales para ejecutar los presupuestos y poner en marcha los planes preventivos. El especialista señaló que la planificación territorial y la convivencia con las condiciones naturales son aspectos fundamentales para reducir las consecuencias de futuros desastres.