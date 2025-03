De vacaciones en Perú a un puesto de honor en la UNI: la historia del argentino que no se rindió

"Me anoté a Cepre UNI. La verdad que la pasé horrible. No aguantaba. Era un estrés. Ahí se ve como los estudiantes la sufren cuando no saben (...) Me acuerdo de que un profesor, como yo no sabía lo básico, me dijo: '¿qué haces acá? Si no sabes esto, mejor vete'. Me sentí supermal", comentó.