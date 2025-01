En el Perú, los feriados y días no laborables son altamente valorados por la población, ya que representan una oportunidad ideal para descansar y desconectarse de las obligaciones laborales. Con el inicio de un nuevo año, tanto los trabajadores del sector público como los del privado esperan con entusiasmo conocer las fechas disponibles para tomar un respiro durante el 2025.

En el caso del sector privado, es importante destacar que los días no laborables, distintos a los feriados, no son obligatorios. La decisión de adoptarlos queda a discreción de cada empresa, mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. De no lograrse un consenso, el empleador puede determinar cómo se recuperarán las horas correspondientes.