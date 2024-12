La respuesta es clara: los practicantes no tienen derecho a recibir la gratificación navideña de diciembre. A diferencia de los trabajadores formales, aquellos que se encuentran bajo la modalidad de práctica laboral no gozan de este beneficio, ni en julio ni en diciembre. La gratificación consiste en un pago extra que se entrega dos veces al año a los empleados bajo contrato, pero esta prestación está excluida para los practicantes, quienes no están sujetos a las mismas condiciones laborales que los trabajadores con contratos permanentes.

Aunque los practicantes no son elegibles para la gratificación tradicional, no quedan completamente desprovistos de beneficios. Aquellos que hayan laborado durante al menos seis meses pueden acceder a una subvención o pago extra, aunque este no se considera una gratificación formal. Este apoyo económico, aunque no tenga la misma naturaleza que la gratificación navideña, representa un incentivo adicional para aquellos que se encuentran en una etapa de formación práctica.