Maria Venetis, profesora asociada de Comunicación en la Universidad de Rutgers, explicó al The New York Times que este tipo de conducta puede sentirse condescendiente y degradante, provocando enfado porque sugiere que nuestras ideas o participación carecen de valor. Tanto es así que, según un estudio de Susan RoAne citado en su libro What Do I Say Next, las interrupciones constantes son uno de los tres factores principales que terminan con una conversación.