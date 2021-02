SJL: Familias hacen colas por más de una semana para llenar tanques de oxígeno

Elvis Fabian, quien desde el viernes pasado, aguardó su turno para poder abastecer de oxígeno a su padre y a otros cinco familiares que no la han tenido fácil para lidiar con la enfermedad. "He estado yendo de planta en planta, buscando oxígeno, 6 familiares se han contagiado de esta enfermedad y 4 de ellos siguen necesitando oxígeno, solo quiero ya tener el oxígeno para llevarlo a mi familia y que todo lo malo pase" explicó.

Además, Elvis, se mostró muy agradecido con parientes cercanos a él, quienes lo apoyaron prestandole 2 balones de oxígeno y un concentrador. "Estoy sumamente agradecido con la familia de mi esposa, los Chang. Ellos me dieron 2 cilindros de oxígeno y un concentrador, sin esto, hoy no estaría aquí esperando para rellenar los recipientes, estaría destrozado llorando" reflexionó.

Del mismo modo, demás expectantes ante la recarga del oxígeno, señalaron que, hay más orden y organización para el despliegue y distribución de los balones, sin embargo, ante el más mínimo descuido, aparecen personas que se meten en la cola y generan desorden y fastidio en quienes llevan esperando más tiempo. "No es justo, nosotros aquí matándonos de calor y en incertidumbre por que no nos llamen para decir que nuestros familiares han muerto y esta gente insiste en meterse en la cola y no respetar los turnos" expresó una señorita en un enlace en vivo para La República.

Personas que han llegado a hipotecar sus casas, que son el único sostén que tienen para moverse de un punto a otro con tanques de oxígeno, además de diversos gastos en medicamentos con los que se debe lidiar, teniendo como prioridad salvar la vida de sus seres queridos.