Vacunagate: chofer de Pilar Mazzetti también figura en lista de los 487 vacunados

La lista de las 487 personas que accedieron a la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm fue compartida el lunes 15 por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En dicho documento aparecen diversos funcionarios, así como sus allegados.

Ese es el caso de Juan Carlos Asencio Bermúdez, quien era chofer de Pilar Mazzetti y recibió la dosis de Sinopharm al margen de los ensayos clínicos, según el portal Convoca. En el informe se observa que fue inoculado los días 12 de setiembre y 30 de octubre del año pasado. Asimismo, aparece como personal del Minsa.

Cabe mencionar que el hombre de 38 años tiene contrato con el Estado desde el año 2016 prestando servicios como conductor. Él se dedicaba a trasladar a la exministra de Salud a todas sus actividades oficiales.

La República se intentó comunicar con el actual ministro de Salud, Óscar Ugarte, para conocer su opinión sobre este hecho así como para saber si este personal continuaba laborando en el Minsa; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

El nombre de Pilar Mazzetti también está en la lista (fila 262) y está consignada como parte del personal vacunado del Minsa. Asimismo, tras conocerse que mintió al país, la extitular de la mencionada cartera pidió perdón por haber ocultado su vacunación y lo calificó como “el peor error de su vida”.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (…) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar, es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

Puedes revisar aquí el listado de las personas que accedieron a las dosis de Sinopharm:

