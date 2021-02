Gobierno retira las gracias a exministra de Salud, Pilar Mazzetti por los servicios prestados

Tras darse a conocer que la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, recibieron la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19, el Gobierno de Francisco Sagasti decidió dejar sin efecto las gracias por los servicios prestados.

Según la Resolución Suprema, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, la exministra ha cometido “hechos que motivan el dejar sin efecto las gracias que se le dio”. Ante ello, la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, y el presidente de la República, Francisco Sagasti, decidieron retirar los agradecimientos de manera pública.

Asimismo, en otra Resolución Suprema, el Gobierno decidió omitir el agradecimiento a Elizabeth Astete, quien dejó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores tras conocerse que también fue vacunada contra la COVID-19.

Pilar Mazzetti admite que recibió la vacuna contra la COVID-19

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (...) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

En otra parte de la misiva, resaltó que estas circunstancias no justifican el haberse aprovechado del cargo para verse beneficiada por encima de la población que padece la enfermedad que genera cientos de muertes a diario.

“No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar la confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida”, precisó en su mensaje.

Por último, la exministra de Salud reiteró que desconocía que el exmandatario Martín Vizcarra y sus familiares ya estaban vacunados contra la COVID-19, tal como lo mencionó ante el pleno del Congreso la semana anterior.

“He tomado conocimiento, a través de los señores viceministros del Minsa, de la vacunación de ellos y otros funcionarios”, aseveró.