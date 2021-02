Allan Wagner juró como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores

El embajador Allan Wagner Tizón juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en una ceremonia conducida por el presidente de la República, Francisco Sagasti.

El acto se desarrolló en Palacio de Gobierno.

¿Quién es Allan Wagner?

Wagner reemplaza en el cargo a la ministra Elizabeth Astete, quien renunció al cargo tras reconocer haber recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Allan Wagner es diplomático de carrera. Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores en dos oportunidades (1985-1988 y 2002-2003) y Ministro de Defensa (2006-2007).

También fue Embajador del Perú en España (1988-1990), Venezuela (1990-1992), Estados Unidos (2001-2002) y los Países Bajos (2008-2014).

Fue Agente Diplomático del Estado Peruano ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el caso de la Demanda por la delimitación marítima con Chile.

Canciller Elizabeth Astete anunció su renuncia al cargo

La canciller Elizabeth Astete, informó que presentó su carta de renuncia al presidente de la República, Francisco Sagasti, luego de dar a conocer que recibió una dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm.

A través de su cuenta de Twitter, Elizabeth Astete difundió la siguiente declaración:

- Al haber estado en contacto con varios funcionarios positivos al covid-19 en los meses de diciembre del 2020 y enero 2021, entre ellos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, como el Vicecanciller y el Director General de América; así como de funcionarios diplomáticos extranjeros y personal de la escolta, acepté el ofrecimiento de hacerme inocular la primera dosis de la vacuna de Sinopharm, el día 22 de enero último, de lo que entendía se trataba de un remanente del lote de vacunas a cargo de la Universidad Cayetano Heredia.

- Influyó en mi decisión el hecho que entre el 8 y el 26 de enero tuvo que hacerme dos pruebas moleculares, una prueba serológica y una prueba de antígenos para comprobar si estaba o no infectada debido al contacto que tuve por razones de trabajo con distintas personas que habían dado positivo al covid-19. A ellos se sumó la necesidad que tenía de viajar a Tumbes para cumplir con mi responsabilidad de representante de dicha región en el Consejo de Ministros y las limitaciones que tengo por ser persona de riesgo, al tener 68 años.

- De otra parte, cabe tener presente que, al haber asumido la estrategia de negociación para la adquisición de las vacunas, desde finales del mes de noviembre del 2020, no podía darme el lujo de caer enferma, particularmente si se tiene en cuenta que el Vicecanciller, Manuel Talavera estuvo presente, primero por haber sido afectado por la pandemia, y luego por hacer tenido que ser operado de la retina.

- Siempre he creído que nadie es indispensable, pero los últimos dos meses han sido muy importantes para lograr resultados concretos y para superar las diversas dificultades y problemas que se presentaron en el proceso de adquisición de vacunas.

- Cabe recordar que, con fecha 6 de enero se logró concretar la suscripción de los Acuerdo de Suministro con AstraZeneca, por 14 millones de dosis y con Sinopharm, por 1 millón de dosis; y mas recientemente, el 4 de febrero, con el laboratorio Pfizer por 20 millones de dosis. Asimismo, fueron intensas las gestiones y coordinaciones para concretar el adelanto de las primeras vacunas del mecanismo multilateral Covax Facility para el primer trimestre del 2021.

- La adquisición de las vacunas para inmunizar a 24 millones de personas en el transcurso del 2021 y para asegurar la pronta llegada de las mismas al territorio nacional, con el objetivo de vacunar al menos 10 millones de personas antes del 28 de julio, es un objetivo prioritario del Gobierno de Transición y Emergencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no debe verse afectado ni empañado por una decisión equivocada, que no medí en su momento.

- A raíz de la reciente revelación sobre la vacunación del (ex) presidente Vizcarra y de su esposa y del comprensible impacto que esta noticia ha tenido en la opinión pública, soy consciente del grave error que cometí, razón por la cual decidí no recibir la segunda dosis. Por las razones expuestas, he presentado al señor presidente de la República mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores.

(Con información de Andina)