Keiko Fujimori: "Ni mi padre ni yo hemos sido vacunados"

VacunaGate. Tras el escándalo que implica a varias figuras políticas y empresariales de haber recibido, 'a escondidas', las vacunas de Sinopharm contra la COVID-19, Keiko Fujimori, lideresa y candidata presidencial por Fuerza Popular, salió a aclarar que su agrupación política no ha gestionado ninguna vacuna.

La lideresa de Fuerza Popular también aseguró que ni ella ni el expresidente Alberto Fujimori han sido inoculados contra la COVID-19.

“Nuestro partido no ha gestionado, directa ni indirectamente, vacuna alguna para nadie. Ni mi padre ni yo hemos sido vacunados”, escribió en Twitter.

La candidata presidencial se refirió así tras la descubierta vacunación de Alejandro Aguinaga, candidato al Congreso por su partido. Asimismo, aseguró que Fuerza Popular no tiene “ninguna relación con este hecho” y que después de verificar los datos tomarán una decisión al respecto.

“Frente a la noticia de la vacunación del doctor Alejandro Aguinaga, quiero manifestar que Fuerza Popular no tiene ninguna relación con este hecho que está directamente relacionado con el ejercicio profesional médico y privado del Dr. Aguinaga”, destacó.

“Fuerza Popular va a verificar estos hechos que nos han sorprendido totalmente. Después de hacerlo, daremos a conocer una decisión final al respecto”, agregó la candidata presidencial.

Alejandro Aguinaga y su esposa fueron inoculados

Cabe recordar que, el médico Alejandro Aguinaga, candidato al Congreso por Fuerza Popular, confirmó que tanto él como su esposa, recibieron la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19, pero como parte del equipo de investigadores de los ensayos clínicos.

"Cuando me proponen la vacuna experimental evidentemente acepté. Yo no soy alto funcionario del Estado ni tengo cargo de confianza, es una situación diferente a quienes están inmersos en estudios clínicos", apuntó.

"Después, cuando pasó el tiempo, hice la solicitud si en caso se pudiera y se me contestó que sí se podría. Consulto con la coordinación de ese grupo de trabajo. Ellos consultan y después de un tiempo se me informa que podía ser vacunada. He incluido a mi esposa por ser vulnerable", señaló a Canal N.