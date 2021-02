Elecciones 2021: Candidato revela que Frente Amplio lo obligó a postular al Congreso

Juan Valerio Tapia Cabrera, candidato al Congreso que postula con el número 26 en Lima por el Frente Amplio, manifestó que no le interesa ocupar un puesto en el Parlamento.

Desde su centro de trabajo, en el que se desempeña como soldador, confesó con total honestidad a ATV que está “tranquilo” en ese lugar y que el Congreso es un lugar “problemático”.

En esa misma línea, explicó cómo fue contactado para postular en las Elecciones Generales 2021 por el partido que tiene como candidato presidencial a Marco Arana, excongresista de la República.

“Me llamaron por teléfono (y me dijeron) que ya era la hora, (que) no se podía buscar más gente así que tú no más tienes que ponerte. Me pregunté: Ya pues, ¿qué puedo hacer?”. Asimismo, Tapia recordó la respuesta que le dieron cuando solicitó que se buscara a otro aspirante: “Yo dije que elijan a otro. (...) Es que ya estamos en la hora, eso me dijo”.

Al ser consultado sobre las acciones que está realizando para su campaña, el candidato precisó que no tiene dinero para hacerlo, así que “no ha hecho nada” y reveló que ni sus propios amigos saben que está postulando.

Además, aseveró que tampoco está seguro de contar con los votos de sus hijos. “Ellos van a pensar si van a votar por mí. Ellos dicen ‘Moradito’, ese es el problema. Es que ellos también tienen otra mentalidad. Los estoy convenciendo”, contó.

Sin embargo, en caso de ser elegido como parlamentario, destacó que asumiría con su función de legislador para cumplir con “el pueblo”.

“Supongamos que me elijan... Tengo que ir, pues. No puedo decir que no. Iría obligado... Tengo que ir a cumplir los deberes sagrados del pueblo”, dijo entre risas.

Respuesta de Frente Amplio

En diálogo con La República, Carolina Soto, coordinadora alterna del Comité Electoral de Frente Amplio, aseveró que Tapia “no es una persona improvisada” y seguirá en carrera electoral. Asimismo, precisó que la falta de actividades de su campaña se debe a que “no tiene dinero” para hacerlo.

“Él es miembro del Comité Ejecutivo Regional y es coordinador de Pachacamac (por el partido Frente Amplio). No es que hayamos agarrado a un militante random (al azar) de la lista y dicho: ‘Oye postula y firma’. Es imposible”, manifestó.

