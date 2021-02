Pilar Mazzetti renuncia al Ministerio de Salud por continuos ataques del Congreso

Salida. Pilar Mazzetti renunció al Ministerio de Salud este viernes 12 de febrero, según fuentes de La República. La titular del Minsa dejó su cargo al presentar su carta de renuncia al presidente Francisco Sagasti.

Más temprano, en el Congreso, circulaba un pedido de moción de censura en su contra. Esto, a pocas horas de la llegada de 700.000 dosis de vacunas a nuestro país como parte del acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm.

Según pudo saber este diario, Pilar Mazzetti estuvo bajo presión por las constantes críticas de los parlamentarios, quienes cuestionaban su labor en el Ministerio de Salud en medio de la crisis de la segunda ola del coronavirus (COVID-19).

Asimismo, de acuerdo a fuentes de Palacio de Gobierno, Mazzetti se sintió frustrada y decepcionada del expresidente Martín Vizcarra, quien reveló ser uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm realizados en octubre del 2020.

Estas mismas fuentes precisaron que consideraba al exmandatario como un traidor y aprovechador debido a la responsabilidad política que cargaba y que la exfuncionaria decidió dar un paso al costado porque se sentía cansada de los ataques que recibe pese al tiempo de 20 horas de trabajo diario.

Mazzetti: No tuve conocimiento sobre posible vacunación a Vizcarra

Anteriormente, Pilar Mazzetti, aseguró “no tener ningún conocimiento” sobre los ensayos clínicos realizados a Vizcarra como parte de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus.

Además, negó cualquier responsabilidad sobre dicho procedimiento. Sostuvo que “no se le consultó” ni tampoco autorizó ninguna dosis o placebo para el exjefe de Estado, quien confirmó más temprano que fue uno de los voluntarios.

“En ningún momento he tenido conocimiento ni se me ha consultado sobre la posibilidad de vacunación del señor Martín Vizcarra, (…) mucho menos me ha informado que se había vacunado”, manifestó durante el pleno del Congreso luego de ser citada.

Con información de: La República.