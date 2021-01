Familiares denuncian que Hospital Almenara no les brinda información sobre paciente de 91 años con COVID-19

La familia de Amadeo Sevillano Valverde (91), quien fue hospitalizado el último viernes 18 de enero tras contraer COVID-19, vive en una angustia total y denuncia que el Hospital Guillermo Almenara no le brinda ninguna información sobre el estado de salud de su familiar.

La hija de Amadeo, Gladis Sevillano Príncipe (48), mostrándose compungida narró a La República que no sabe nada de la situación que atraviesa su padre desde que fue internado en el nosocomio por emergencia, tras presentar complicaciones para respirar.

“Entró con mi hermana, estaba lúcido aún, pero luego que ella salió no sabemos nada. Estamos desesperados”, aseveró. "Lo peor es que no te dicen nada (…) Hay bastante gente esperando afuera del hospital y preguntando por sus familiares, pero no sale ni un doctor. Solo nos dicen que dejemos pañales o medicamentos, pero quién sabe si le darán o no”, lamenta Gladis.

El sistema de salud y asistencia sanitaria en el Perú se encuentra afrontando, otra vez, una difícil situación frente a la segunda ola de casos COVID-19. Además, familiares de pacientes afectados por el nuevo coronavirus tienen que hacer frente a la desinformación e incertidumbre por conocer el estado de sus parientes.

DESCARGO DEL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA

En diálogo con La República, representantes del nosocomio indicaron que se perdió la comunicación con familiares de pacientes COVID-19 debido a un problema de conexión telefónica, pero que se retomará a la brevedad. Asimismo, resaltaron que la información se da vía telefónica, a parientes, y no de manera física porque se busca evitar la aglomeración de personas.