La diarrea es el síntoma más común en pacientes con COVID-19, según EsSalud

Durante el verano, las enfermedades gastrointestinales se han incrementado, que diversos especialistas consideran que podría deberse a las nuevas variantes de la COVID-19, ahora más recurrente entre pacientes jóvenes, no mayor a los 50 años, y que muchos confunden con un cuadro de enterocolitis o gastroenteritis.

Síntomas de la COVID-19

El doctor Jorge Amorós, gerente de la Red Prestacional Almenara, de EsSalud, señaló que “la sintomatología de las nuevas cepas del coronavirus están cambiando y están viendo pacientes que no solo vienen con fiebre, dolor de espalda, cefalea, diarreas y malestar general, sino además con un compromiso pulmonar importante arriba del 40%”.

Las personas le han perdido el miedo a la letalidad de esta enfermedad viral. Los pacientes que terminan con ventilador mecánico luego desarrollan insuficiencia renal, fibrosis pulmonar, diabetes, muchos pacientes desarrollan enfermedades que no tenían antes y que son desencadenadas por las complicaciones de este mal.

Incremento de contagios en jóvenes

Asimismo, en estas dos últimas semanas están aumentando los casos de COVID-19 en pacientes jóvenes entre los 30 y 40 años, quienes necesitan soporte ventilatorio por complicaciones respiratorias.

La situación es crítica

El doctor invocó a la ciudadanía a seguir con las medidas de bioseguridad conocidas como el distanciamiento social, lavado de manos frecuente, no tocarse los ojos, el uso de la mascarilla y no salir a la calle si no es necesario.

Por otro lado, Dante Cerso, jefe de Unidad de Inteligencia y Análisis de datos de EsSalud, indicó que tenemos una ocupación de camas UCI de 1,553 pacientes, número que coincide con el máximo histórico registrado desde el inicio de la pandemia que fue el 13 de agosto. Hemos alcanzado ese número lo cual significa que la situación es crítica.

Finalmente, el experto manifestó que la capacidad instalada de camas UCI a la fecha es de más de 1,700 camas, pero si se mantiene el ritmo de crecimiento de ocupación durante la primera quincena del mes de enero no habrá ninguna disponible en el país dentro de muy poco.

¿Qué es la diarrea?

La diarrea (deposiciones blandas, líquidas y posiblemente más frecuentes) es un problema común, indican los especialistas de Mayo Clinic.

Afortunadamente, la diarrea suele durar unos pocos días como máximo. Pero, cuando la diarrea dura semanas, generalmente indica que hay otro problema. Si tienes diarrea durante semanas o más, podrías tener una afección como el trastorno del intestino irritable o un trastorno más grave, como una infección persistente o una enfermedad intestinal inflamatoria.