Joven que fue atropellada por Rosario Sasieta podría quedar un año postrada en cama

Tras ser atropellada por Rosario Sasieta hace unos días en Miraflores, Tanía Huárac continúa internada en el hospital Casimiro Ulloa. La joven exigió que la exministra de la Mujer asuma su responsabilidad por los daños y perjuicios que le ocasionó.

“No me puedo mover, me tienen que mover, me tienen que bañar”, contó a América Noticias. Según el parte médico, la joven presenta múltiples fracturas, lo que provocaría que quede postrada en cama por un año.

Tanía y su madre denuncian que la exministra no se hace responsable e intentaría librarse de toda culpa tras el accidente de tránsito. Además, ellas afirman que Sasieta ha enviado documentos en los que busca quedar impune.

“Estoy triste, moralmente destruida, porque la señora no admite su error. Que acepte su responsabilidad, pido justicia, Que me deje a como estaba antes del atropello”, imploró Tanía Huárac.

“Voy a estar a su lado”

Recordemos que un día después del accidente, Rosario Sasieta se acercó al nosocomio y declaró que apoyará a la mujer de 28 años en todo su proceso de recuperación.

"Voy a estar al lado de esta persona [...] lo importante es que estamos aquí para que a ella no le pasa nada. Sabemos que en el cerebro no le ha pasado nada, estamos esperando [...] por el tema del COVID es muy difícil entrar", comentó en ese entonces.

En tanto, su abogado, Alexis Ochoa, explicó que Sasieta está cubriendo con todos los gatos y que ya se han puesto en contacto con la familia de Huarac Ulloa.