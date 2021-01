Rosario Sasieta: “'A los 21 años elegí ser abogada"

La ex ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, reveló detalles de su vida privada en una reciente entrevista. La abogada indicó que optó por su carrera profesional por sobre la maternidad.

Ella explicó que desde muy joven tenía claros los objetivos que quería en su vida.

“En mi caso no tengo hijos y, sin embargo, he ayudado a otros niños. [¿Quisiste ser mamá?] Soy muy perfeccionista. Terminé mi carrera a los 21 años y dije: o soy abogada o madre, porque ambas cosas sentí que no se iban a hacer bien y elegí lo primero”, detalló en un dialogó con Trome.

El rol de padre y madre con los hijos

Cabe destacar que la tarea de cuidar a un hijo no es de uno solo, sino es una labor compartida entre la pareja. Tanto padre como madre deben educar conjuntamente. Por tal motivo, entre ellos debe haver un diálogo y una cuidadosa cooperación para llegar a un correcta educación de los hijos.

La paternidad y maternidad son complementarias, no opuestas. Por el bien del pequeño, ambas deben de ir de la mano y no dejarle ese rol solo a una de las partes.

Se necesita la acción de los dos, padre y madre, para que el hijo crezca y se desarrolle de manera plena y armónica.