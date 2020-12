Personal de seguridad de Martín Vizcarra arrebata violentamente pancarta de mujer que protestaba

¡Indignante! Una mujer que llegó hasta las afueras de la vivienda del expresidente Martín Vizcarra para protestar de manera pacífica fue agredida por un grupo de trabajadores de seguridad del exmandatario.

Todo habría ocurrido cuando los sujetos intentaban “calmar” a la mujer, quien no paraba de gritar “Vizcarra corrupto”. En ese instante, una vecina de la zona se animó a grabar dicho hecho que se volvió viral en las redes sociales.

“Cálmese por favor, no la estoy empujando, no la estoy tocando. Si me agrede, cambia las cosas”, se le escucha decir al seguridad.

Al escuchar las palabras del agente, la vecina que se encontraba registrando el hecho decidió increpar el accionar de los hombres.

“Estás que la empujas, no seas abusivo, cobarde. No estamos haciendo nada. ¿Por qué la tumbas? Porque tú eres seguridad de Vizcarra haces lo que quieres. Te vamos a denunciar”, le increpa la vecina.

“¿Por qué se pone así con la señora? Qué le pasa, o sea porque el señor vive ahí usted se pone así”, manifestó otro vecino desde el balcón de su casa.

El clip cuenta con miles de compartidos. Usuarios han manifestado su rechazo ante el accionar de los hombres de seguridad.