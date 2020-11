Imágenes de seguridad confirman represión policial durante protestas contra Merino

Fueron muchas las personas que salieron a la calle para expresar su rechazo al régimen de Manuel Merino, el resultado de la represión policial fue de dos jóvenes muertos y decenas de personas heridas. Las imágenes que aparecieron en los últimos días demostraron cómo los efectivos policiales arremetieron contra los manifestantes y hasta los paramédicos y periodistas.

Aunque los altos mandos de la PNP tratan de rechazar la versión del excesivo uso de la fuerza y el disparo de canicas o perdigones, las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima pudieron captar luces refractantes luego que los policías jalaban el gatillo.

“Lo que se ve en efecto es una luz. Da la impresión que lo que se disparó ahí fue una canica porque el vidrio sí refracta la luz”, indicó Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, en Cuarto Poder.

De acuerdo al manual de operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden de la Policía Nacional, los efectivos no deberían haber utilizado perdigones de plomo o canicas. Sin embargo, Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo fallecieron por múltiples heridas provocadas por proyectiles de ese material.

Según América TV, los médicos también informaron que sacaron canicas de la espalda del fotógrafo Alonso Chero y del tórax de manifestante Percy Pérez Shapiama.

Policía niega uso de canicas y perdigones de plomo

La Policía para desactivar manifestaciones podía usar gas lacrimógeno y perdigones de goma, pero bajo estrictas normas de no impactar al cuerpo con las latas de gases y no disparar a la cabeza. No obstante, como se ha visto las imágenes dicen algo distinto.

“Los perdigones de plomo penetran, mientras que los de goma no son letales. En el caso de los primeros, los efectos son mortales, por lo que no están autorizados”, comentó Zamir Villaverde García, experto en seguridad SVIT.

Es precisamente por la excesiva fuerza que se mostró durante los días de manifestación, que Manuel Merino, Ántero Flores-Áraoz y Gastón Rodríguez, exministro del Interior, que enfrentan una investigación fiscal por presunto abuso de autoridad y homicidio.