Martín Vizcarra informa que evalúa postulación al Congreso

El expresidente Martín Vizcarra se presentó en el programa ‘Punto Final’ y en una entrevista con la periodista Mónica Delta reveló que está evaluando su postulación al Congreso.

Vizcarra Cornejo destacó que uno de los temas de su agenda sería una Constitución que debe estar “a tono con el silgo XXI”

“Yo estaba concentrado en cumplir mi mandato hasta el 28 de julio. Esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación porque vemos que definitivamente hay temas que no podemos mantenernos al margen”, expresó en conversación con Delta.

“No he conversado con ningún partido político, pero después de esta aventura golpista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, después de ver que el esfuerzo de la reforma política y judicial se han quedado a medias... creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar de donde podamos para colaborar con la situación”, añadió.

“Estoy evaluando la mejor decisión al respecto”, resaltó.

Martín Vizcarra también resaltó que la decisión de su eventual candidatura al Congreso la tomará durante la semana.

“La sentencia del Tribunal Constitucional recién me ha hecho que pueda tomar esta posibilidad [de postular] (...) estoy evaluando la decisión de participar en una elección congresal, encabezándola”, afirmó.

El expresidente también confirmó que desde el Legislativo promovería una reforma política, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y confirmó que existen temas que se deben modificar en la Carta Magna.

“Yo creo que nuestra Constitución está desfasada, debería ponerse a tono con el siglo XXI. El modelo económico como concepto está bien, pero tiene que buscar que no ocurra lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia, que tengamos sectores sociales abandonados”, resaltó.