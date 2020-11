Martha Chávez: “Si fuera renunciable el cargo de congresista, yo renunciaba”

La congresista Martha Chávez Cossio, quien renunció a Fuerza Popular, aseguró que que si pudiera renunciar al cargo de congresista de la República, lo haría de inmediato. Sin embargo, según la Constitución, esto no está permitido.

“Es una situación muy difícil el ser un radical libre y suelto cuando una ha pertenecido a una bancada. Por eso, yo lo dije en mi carta. Si fuera renunciable el cargo de congresista de la República, yo renunciaba de inmediato”, declaró en una entrevista para Exitosa.

La parlamentaria también señaló que el ingreso al Congreso es a través de un partido. “Uno no entra suelto o como un independiente (…) No es posible esta renuncia”, aseveró.

“Es una situación incómoda para mí no tener bancada, no tener con quien coordinar. Yo no tengo vocación de tránsfuga. No es una situación amigable con mis principios”, sentenció.

Martha Chávez sobre manifestantes: “La calle no puede poner presidentes, congresistas, ni ministros”

Luego de las protestas contra el Gobierno de Manuel Merino, lo que provocó su renuncia, Chávez Cossio indicó que ‘la calle no puede poner presidentes, congresistas, ni ministros’.

Asimismo, señaló que desconoce el pedido de los colectivos ciudadanos, quienes protestaron contra la decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra de la jefatura de Estado y poner en su lugar al extitular del Parlamento, Merino de Lama. “A ver ustedes señores, son colectivos ciudadanos. ¿Qué es lo que plantean? ¿Y qué es lo que se puede o no se puede hacer? Tenemos un sistema democrático basado en elecciones. La calle no puede poner presidente, congresistas ni ministros”, dijo en el medio local.

En consecuencia, pidió a los colectivos expresar las razones de las movilizaciones y sus problemas, pero de manera pacífica. “Hay límites para eso”, agregó. Para la legisladora, las marchas a nivel nacional serían en respaldo del vacado Martín Vizcarra.