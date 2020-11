Beca 18: Padres protestan por caída del sistema de Pronabec

Varios padres de familia se presentaron frente a la sede del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec), del Ministerio de Educación, debido a que el sistema para inscribir a sus hijos en el programa Beca 18 se encuentra fuera de servicio.

RPP Noticias informó que el Pronabec pide a los padres de familia como requisito el apuntar a sus hijos en el registro de Focalización de Hogares (SISFOH), que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

No obstante, este aplicativo no se encuentra funcionando en estos momentos y las municipalidades no pueden ingresar la información sobre las visitas realizadas a las viviendas para certificar las condiciones de vida.

"La mayoría de municipalidades no están trabajando y no permiten acceder a esto. Algunas municipalidades sí trabajan, tiene la información, pero nos dicen 'señora qué hacemos con la información si el SISFOH y sus aplicativos están bloqueados', el Midis no está trabajando", relató un padre de familia.

Por otro lado, una madre pidió al Pronabec el extender la fecha de cierre de la inscripción para los postulantes que acaba el próximo 7 de diciembre para poder postular a Beca 18.

"Que nos dé una prórroga sabiendo que el Midis no está laborando como siempre por el estado de emergencia en el que nos encontramos. El Pronabec pertenece al Ministerio de Educación, no sé por qué no hace algo por nosotros y conversa con el Midis sobre este tema", expresó.

Cabe mencionar, que hay dos requisitos importantes en la inscripción en el programa Beca 18: primero el ocupar los primeros puestos en quinto de secundaria y segundo certificar la pobreza y pobreza extrema a través del SISFOH.

Pronabec se pronunció sobre fallo en el sistema de inscripción

Ante la denuncia realizada por algunos padres, el medio La República se comunicó con el Programa de Becas, donde les indicaron que el sistema del módulo de inscripción a la Beca 18 si se halla operativo. Sin embargo, todavía no se actualiza la información del SISFOH, lo que provoca que los jóvenes no cuenten con la condición de pobreza o pobreza extrema, requisito indispensable para la inscripción.