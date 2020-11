Martín Vizcarra podría regresar al poder, sostiene su abogado ante CNN

La forma en que el Congreso de la República vacó al expresidente Martín Vizcarra durante el estado de emergencia podría quedar sin efecto, así lo mencionó el abogado del exmandatario en diálogo con CNN.

Ángel Fernando Ugaz Zegarra, el abogado del expresidente de Perú, Martín Vizcarra, afirma que cuando el Tribunal Constitucional (TC) de ese país se pronuncie sobre la legitimidad de lo ocurrido podría ser restituido.

"Es una buena pauta que la OEA le haya dicho al Tribunal Constitucional que se determine la legalidad y legitimidad de la actuación del Legislativo", mencionó Ugaz Zegarra en entrevista con el medio español.

Asimismo, añadió que está a la espera de que el TC describa que el Congreso no puede limitar funciones y competencias del Poder Ejecutivo. "Ya con la resolución del TC, esperamos que se hagan respetar los fueros (...) y se ejecuten las medidas para restablecer la situación".

"Que la decisión del Tribunal Constitucional no tenga efectos retroactivos no significa que los ciudadanos no puedan interponer acciones para que te ponga en cuestión actos que han sido inconstitucionales", agregó el letrado.

Cabe mencionar que, desde el 9 de noviembre, día de la destitución de Martín Vizcarra como presidente del Perú, se ha llevado a cabo una multitudinaria manifestación en contra del procesar del Congreso de la República que aprobó una vacancia presidencial durante el estado de emergencia por la COVID-19.

¿Por qué fue destituido Martín Vizcarra?

Existen, al menos, cinco aspirantes a colaboradores eficaces que han señalado ante el despacho de Juárez Atoche que Vizcarra Cornejo cuando era gobernador regional de Moquegua habría cobrado S/2.3 millones en sobornos de Obrainsa e ICCGSA por las obras Lomas de Ilo y Hospital de la región.

El Congreso se valió de esta acusación, que aún está en investigación, para proceder al debate de moción de vacancia, la cual fue aprobada el último 9 de noviembre.