Martín Vizcarra: “Pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido en el Congreso"

Martín Vizcarra no dudó en pronunciarse este último lunes por la noche desde el frontis de Palacio de Gobierno tras la vacancia aprobada por el Congreso.

“Hoy en la mañana estuve en el Congreso para decirles que teníamos que hacer lo mejor para el Perú. No me escucharon y si me escucharon, no me entendieron. Los peruanos requieren el esfuerzo de todos”, comenzó diciéndole al pueblo peruano.

“Me voy con la conciencia tranquila y con el deber cumplido. Ojalá que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivo de fondo para tomar las decisiones que se han traducido votos hoy en el Congreso”

“Si son decisiones pensando en el Perú como país o si son intereses pensando en grupo. Estoy seguro que pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido en el Congreso de la República”, finalizó diciendo.

¿Cómo es el proceso para la moción de vacancia contra Martín Vizcarra?

A través de una Moción de Orden del Día- la cual debe de ser firmada por al menos el 20 % del número legal de parlamentarios presentes, es decir, 26 firmas- el Congreso formula el pedido. Este documento ya fue presentado por los legisladores.

Esta moción tiene que indicar los fundamentos que sustentan y documentos que acrediten esta petición. En este caso, los legisladores presentaron la vacancia presidencial por incapacidad moral.

