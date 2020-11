Martín Vizcarra dejó su pasaporte en Fiscalía y pidió que se levante su secreto bancario

Esta mañana, el expresidente Martín Vizcarra acudió a la sede del Equipo Especial Lava Jato, para responder las preguntas del fiscal Germán Juárez Atoche, en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto cobro de coimas por parte del llamado ‘Club de la Construcción’.

Antes de ingresar a la sede fiscal, Vizcarra Cornejo aseguró a la prensa que el pasado martes dejó en el Ministerio Público su pasaporte, tras lo cual reiteró que colaborará con todas las indagaciones que pesan sobre él.

“Hemos dejado ante la Fiscalía mi pasaporte, como ciudadano. No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, señaló.

Además, el exmandatario manifestó que ha solicitado al Ministerio Público que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones. “Estamos trabajando con todo ello”, remarcó.

Ministerio Público solicita impedimento de salida para Martín Vizcarra

El Ministerio Público, a través del equipo especial Lava Jato, solicitó 18 meses de prisión preventiva para el destituido Vizcarra tras las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que comprometen al exmandatario.

Ante este pedido, el Poder Judicial evaluará mañana, 13 de noviembre, la restricción de impedimento de salida del país para el expresidente.