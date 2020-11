PPK a Martín Vizcarra tras golpe de Estado: “No le voy a decir nada”

Tras el golpe de Estado perpetuado por el Congreso hacia Martín Vizcarra, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) prefirió no referirse al respecto porque tiene “una situación legal no envidiable”.

El exmandatario solo pudo comentar que espera que el Perú “siga adelante” con Manuel Merino a la cabeza.

“[¿Qué le diría al señor Martín Vizcarra luego de esta vacancia?] Que el Perú siga para adelante, nada más. No le voy a decir nada [a Martín Vizcarra], como usted sabe, yo estoy aquí con una situación legal no envidiable y no voy a decir nada. No voy a decir nada, que viva el Perú”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Situación actual de Kuczynski

Pedro Pablo Kuczynski cumple una orden de arresto domiciliario desde el 27 de abril de 2019. Debido a sus reglas de conducta, el expresidente tiene prohibido realizar algún tipo de actividad política.

Además, presenta imposibilidad para reunirse o contactar a testigos o coimputados de su proceso por supuesto lavado de activos.

Martín Vizcarra Vacado

El otrora presidente de la República, Martín Vizcarra, se convirtió ayer en el cuarto mandatario en la historia de la nación en ser vacado por el Congreso.

En ella, se consiguieron 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Así, se aprobó la moción de vacancia promovida por la bancada de Unión por el Perú (UPP).