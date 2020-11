Chimbote: policía pasará 6 años en prisión por lesionar a traficante de terrenos

El suboficial (SO) de la Policía Nacional del Perú (PNP) Christian Paul Fernández Cedamanos fue sentenciado a seis años de prisión por lesionar a un sujeto vinculado al tráfico de terrenos en Chimbote.

El juez Juan Gabriel Pedreros Vega fue quien tomó la polémica decisión tras las declaraciones del agente policial de 27 años, quien se encontraba de vacaciones cuando se topó David Casahuamán Velásquez.

Este último estaba realizando disparos en medio de una reyerta por la disputa de terrenos, por lo que el miembro de la PNP intervino utilizando su placa y arma de fuego reglamentarios.

“Este hecho ocurrió un 28 de abril del 2019, que yo me encontraba de vacaciones. En el lugar del hecho había gente, personas y este sujeto optó por disparar a pesar de que había gente. Entonces, yo saco mi arma de fuego de mi vehículo y mi placa policial para hacerle frente a este delincuente", comentó el suboficial a Latina.

"Le digo ‘alto, policía' y este delincuente siguió a pesar de que yo le había hecho la voz de alto. No le importó nada y me dispara al cuerpo, yo me protejo con mi arma de fuego, repeliendo el ataque. Producto de este fuego cruzado, esa persona sale lesionada”, añadió.

El policía ahora se encuentra en el penal y tendrá que pagar 20 mil soles como reparación civil tras la condena dictada por el juez, quien solo considero las lesiones graves del delincuente más no sus antecedentes. Pues también se encuentra vinculado a la banda criminal "El Chucky y Los Sanguinarios del Valle".