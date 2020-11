Políticos contra TC tras rechazar matrimonio igualitario

Luego que se diera a conocer que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó reconocer el matrimonio del exministro de Economía Óscar Ugarteche con el ciudadano mexicano Fidel Aroche Reyes, varias personalidades de la política nacional se pronunciaron al respecto.

Uno de ellos fue el candidato a la presidencia del Perú, George Forsyth, quien protestó ante el fallo del TC en sus redes sociales.

“7 de cada 10 peruanos considera que la población LGTB es discriminada en el Perú. Hoy el TC se pone del lado de esa discriminación. Me es imposible no protestar”, comentó el ex alcalde de La Victoria en Twitter.

Otro de los que se pronunció fue el congresista del Partido Morado, Alberto de Belaunde. El parlamentario criticó que los jueces rechacen el matrimonio civil por culpa de sus “prejuicios”.

“Las parejas del mismo sexo seguiremos existiendo. La sentencia del Tribunal Constitucional no cambia eso. Lo que sí logran los votos de Sardón, Ferrero, Blume y Miranda es que sigamos en estado de vulnerabilidad. Pusieron sus prejuicios por encima de su rol constitucional”, comentó de Belaunde.

En tanto, Susel Paredes, otra integrante del Partido Morado, también se refirió sobre la sentencia. Paredes vertió su indignación en un tuit y también hizo énfasis en que buscarán “vencer prejuicios”.

"En mi hora de almuerzo digo: Indignada con la resolución del Tribunal Constitucional, pero seguiremos luchando. La conquista de nuestros derechos se conseguirá en el extranjero. ¡Venceremos los prejuicios!" escribió.

Cabe señalar que, el exministro Óscar Ugarteche anunció que continuará su demanda en caso de una decisión desfavorable.