Martha Chávez: “Alberto Fujimori está preso porque combatió el terrorismo, no por ladrón”

Durante el debate de moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, sorprendió al referirse al expresidente Alberto Fujimori y explicar el motivo por el que se encuentra en la cárcel.

“Tampoco, tampoco. No se trata de que generalicen. El presidente Fujimori no está preso porque alguien hubiera dicho que recibió un sol. Está preso porque se atrevió a combatir a la lacra del terrorismo y la venció en el momento y la arrinconó y el 90% de sus cabecillas están presos y acabaron con ese agravio y ataque y los asesinatos permanentes por la voladuras de torres con los cochebombas, por eso está preso el ingeniero Fujimori, no porque hubiera sido un ladrón", enfatizó Chávez.

Asimismo, la parlamentaria añadió que el "fujimorismo es el único partido político presente hoy en el Congreso, que tiene una experiencia de gobierno exitosa; recuperó al país de la peor miseria".

Finalmente, Martha Chávez reafirmó que su partido votará a favor de que el presidente Vizcarra “dé la cara” y vaya al Congreso a esclarecer el tema por el que se busca destituirlo de su cargo.

El debate para la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, se realiza en el Congreso de la República desde esta mañana. Se han manifestado a favor las bancadas de UPP, Podemos y parcialmente las de Frente Amplio, Fuerza Popular y Acción Popular. Se requieren 52 votos a favor para admitir la moción. Si se consigue, se debe fijar fecha para aprobar la vacancia en sí.