Alfredo Barnechea causa revuelo en redes al decir que el sueldo básico en Perú es S/. 750

Alfredo Barnechea, uno de los precandidatos presidenciales de Acción Popular viene causando gran revuelo en las redes sociales tras haber respondido erróneamente sobre cual es el sueldo básico actual en el Perú.

El político se presentó en el programa ‘Beto a saber’ de Willax TV, donde señaló que estaba investigando cuántas familias peruanas le adeudan a los bancos.“[El sueldo mínimo es] 750 soles, depende. Es una pregunta equivocada”.

“Eso [el sueldo mínimo] no se respeta en muchos sitios. En Ica el sueldo de jornalero agrícola de los centros en Villacuri me sale 1035 soles. Empiezo a hacer los estudios y resulta que eso no es así, sino que están con sueldos de 1700 a 1800 soles individuales”, agregó.

Barnechea indicó que según su estudio, 6 millones 320 mil peruanos le adeudan a los bancos, de los cuales 4 millones 320 están en un rango de 0 a 1500 soles, de 1500 a 3000 y de 3000 a 9000 soles.

El actual sueldo básico

Cabe señalar que, el último aumento del sueldo mínimo fue el 21 de marzo de 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó que pasara de 850 a 930 soles, entrando en vigencia desde abril del mismo año.