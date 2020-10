Niña diagnosticada con difteria no resistió y murió en Hospital Dos de Mayo

Lamentable. La noche del último viernes, falleció la pequeña de cinco años que fue diagnosticada con difteria, era el primer caso registrado después de 20 años en el país. Su padre acusa a los médicos del Hospital Dos de Mayo de presunta negligencia.

Liner Agustín Rojas (30), padre de la menor mencionó que los médicos le estaban aplicando, a su hija, la dosis que llegó de Colombia a las 8 p. m., y cerca de la media noche le dio un primer paro cardíaco, pero conforme pasaban las horas llegó a un total de tres paros.

"Me voy a amanecer en el hospital, quiero que me expliquen los doctores qué ha sucedido, por qué le metieron eso (dosis) si no iba a resistir”, señaló el padre. Mientras tanto, la familia espera enterrar a la pequeña en Contamana , Loreto.

Como se sabe hasta el día jueves 29 de octubre la menor de edad se mantenía estable en el área de Pediatría del Hospital Dos de Mayo, aunque el pronostico que presentaba su salud no era muy alentador en primeras in instancias, pero Walter Luque, doctor del nosocomio aseguró “estaban en una expectativa armada, buscando que no tenga complicaciones”.

El galeno reveló que la pequeña solo contaba con una de las 17 vacunas que deberían ponerse hasta los 6 años. “En el calendario de vacunación se encuentra la inmunización contra la difteria. Son tres dosis y un refuerzo a los 4 años”.

Cabe mencionar que, el director adjunto del hospital, Carlos Cueva, mencionó lo siguiente: “El día viernes ella sufrió una complicación cardíaca, el riesgo que pueda persistir es una complicación mayor, siempre existe y debemos estar atentos”.