Anciana de 104 años implora poder ver a su familia antes de morir [VÍDEO]

Un vídeo que registra el estremecedor pedido de una anciana de 104 años ha conmovido en las redes sociales. Se trata de Mary Fowler una abuela que pide poder ver a su familia tras varios meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

La adulta mayor de Escocia contó que debido al coronavirus, vivir en el hogar de ancianos donde radica ha sido como una “prisión”.

“Solo quiero decir, ha sido como una prisión aquí. Estamos cerrados, no podemos ver a nuestra familia y creo que cuando tienes mi edad, mereces ver a tu familia. Por favor, intente ayudar y haga todo lo que pueda. Debe haber muchos otros como yo, queriendo ver a sus hijos al final de sus vidas”, mencionó la mujer.

La anciana contó que tiene buenos cuidadores y el personal es realmente bueno, la comida es buena, pero lo que le falta es poder ver a sus hijos.

