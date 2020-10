En plena pandemia, un terremoto de 7.0 y tsunami azota a Turquía y Grecia [VÍDEO Y FOTOS]

Este viernes, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la isla de Samos, en el este de Grecia, y la costa egea de Turquía, según informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos​ (USGS).

El epicentro del sismo tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad más grande de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

Hasta el momento, se registra 4 muertos y 120 heridos. Además, medios locales hablan de importantes daños materiales que incluyen el derrumbe de varios edificios en ambos países.

"Algunos de nuestros conciudadanos están atrapados bajo los escombros", informó el ministro de Medioambiente, Murat Kuru, sobre los trabajos de rescate que se llevan a cabo en los lugares más afectados.

El sismo en Grecia, alcanzó una magnitud de 6.6 y se produjo a las 13.51 hora local (11.51 GMT), según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas.

Mientras que, el sismo se sintió en Turquía con una magnitud de 6,8, según la agencia oficial Anadolu, que aseguró que afectó a la costa egea, causando graves daños materiales, aunque por el momento no se ha informado sobre víctimas.

#BREAKING: Images out of Izmir, Turkey’s the third-biggest city, hit by a 6.8 earthquake pic.twitter.com/Ry0unFT4Qi