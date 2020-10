Pakistán: Justicia respaldó matrimonio entre pedófilo de 44 años y una niña a la que raptó

Desde hace dos días, una multitud protesta en Pakistán contra la decisión de la justicia del país, que aprobó el matrimonio entre Ali Azhar, un pedófilo musulmán de 44 años, y una niña de 13, a quien raptó y obligó a creer en el islam.

La comunidad católica del país asiático convocó las manifestaciones después de que un tribunal aceptara la unión y creyera en la declaración del sujeto, quien alegó que la menor “en realidad tenía 18 años".

La pequeña —última de tres hermanos― creció en una familia cristiana de Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán. De acuerdo a Nasir Raza, activista de derechos humanos que ayuda a la familia de la niña, Ali Azhar la raptó el pasado 13 de octubre cuando jugaba afuera de su casa. El hombre la conminó a convertirse al islam para poder casarse.

La madre de la víctima es una de las manifestantes que encabeza las protestas en Pakistán. Ella contó que la misma tarde de la desaparición puso la denuncia en una comisaría local y que, para tratar de evitar la convalidación de la boda, presentó el certificado de nacimiento oficial de su hija.

Esos esfuerzos fueron en vano. El martes 27 de octubre, el matrimonio fue convalidado por un tribunal pakistaní.

“La peticionaria inicialmente pertenecía a la religión cristiana. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió y se dio cuenta de que el islam es una religión universal y pidió a sus padres y otros miembros de su familia que abrazaran el islam, pero se negaron rotundamente —señalan los documentos judiciales―. Después de abrazar el islam, su nuevo nombre es Arzoo Faatima".

El tribunal de Pakistán también consideró como acoso el hecho de que la Policía investigara a la menor tras recibir la denuncia por secuestro que impuso su madre. Pidieron que se brinda protección a “la esposa recién casada”.

Después de la audiencia, escoltaron a la adolescente, quien iba con su nueva familia musulmana. El próximo 11 de noviembre tendrá que volver a presentarse ante la justicia. Pese a la resolución judicial, la madre se apostó frente al tribunal portando carteles: “Ven con tu mamá”, “Él te matará", decían los mensajes.

#Sindh govt received applauses for becoming 1st province to pass Child Marriage Restraint Act. But in case of marriage and conversion of #ArzooRaja, a 13-year Christian girl, the law is nowhere. Police refused to register FIR under that act. Reason: Religious parties’ fear. pic.twitter.com/HfVrE2dQIQ