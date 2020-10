Vecinos capturaron a joven ladrón pero su madre lo ayuda a escapar

Los vecinos de San Martín de Porres quedaron consternados luego de que el joven ladrón que acababan de atrapar huyó de la justicia en complicidad de su propia madre.

Según imágenes del noticiero 24 Horas, el joven le robó el celular y la cartera a una muchacha en la urbanización Fiori, por lo que fue reducido por los residentes de la zona ante los gritos de la víctima que amenazaba con denunciarlo al cometer el delito en flagrancia.

Sin embargo, cuando ya iban a trasladar al sujeto a una dependencia policial, apareció corriendo su progenitora para evitarlo a toda costa.

La madre del malhechor rogó a la joven asaltada para que no denuncie a su hijo, afirmando que no tenía dinero suficiente para comprar comida y que le iba a llamar la atención por el delito cometido.

“Mira, yo no tengo qué comer. Escúchame, no seas mala, no lo denuncies, yo le voy a llamar la atención”, expresó la mujer de aproximadamente 40 años.

Según los testigos, la madre le pedía suplicando que no denunciara a su hijo pues ya le había devuelto sus pertenencias y el asunto estaba resuelto. Pero la víctima se mostró firme en dar aviso a las autoridades por el delito cometido.

Su negativa provocó que la señora use su fuerza para empujar al vecino que tenía agarrado a su hijo. Este logró liberarse y escapar. Al ver que el presunto delincuente huyó, la progenitora también hizo lo mismo, dejando a todos los presentes sorprendidos.