Mujer revela que sus hijos la internaron en psiquiátrico por su dinero

Una mujer conmocionó las redes sociales al revelar que fue víctima de un engaño por sus propios hijos, debido a que denunció que ellos la internaron en un psiquiátrico con la intención de quedarse con todo su dinero.

Se trata de Laura Rebolledo, quien conversó con el programa Bienvenidos de Chile donde reveló que sus hijos la internaron en una clínica psiquiátrica durante casi un mes con la finalidad de quedarse con su dinero.

“Sufrí montones. Que mis hijos me hayan hecho esto, no tienen perdón de Dios porque ellos no deberían haber hecho lo que hicieron, no había para qué”, comenzó diciendo la mujer.

Hijos hicieron pasar como mujer con tendencias suicidas

Según comentó en el programa, Laura estuvo casada durante 10 años. Del matrimonio nacieron dos hijos, sin embargo, por cosas de la vida se separó, no legalmente, pero comenzó una vida separada de su ex marido.

Con él, trabajó en una empresa que con el paso del tiempo fue creciendo. Pero en 2012 a su ex pareja se le detectó un cáncer muy avanzado, algo que provocó, según Laura, una preocupación por la situación económica de su familia.

Fue en ese entonces que su esposo le solicitó el divorcio y le preguntó cuánto dinero quería por el tiempo que habían pasado juntos.

Durante ese periodo en qué decidían el tema monetario, Rebolledo sostuvo que sus hijos llegaron hasta su departamento para conversar, pero todo se tornó confuso cuando comenzaron a discutir por unos documentos.

“Yo me caí, al seguirme mi hijo me tira a la punta de la cama y me toma los brazos hacia atrás y me pegó por aquí por el cuello (…) entonces llega y le dice a mi hija ‘llama, llama’, y de ahí de repente aparecieron unos jóvenes de azul y me dijeron ‘cálmese, cálmese. ¿Usted se quería tirar del balcón?’, me preguntaron”, sostuvo Laura.

Anciana fue llevada a la fuerza a psiquiátrico

Según comentó para el citado medio, las personas que ingresaron a la habitación le inyectaron algo en su brazo, por lo que perdió el conocimiento.

Tras esto despertó en una pieza de contención con las manos y pies amarrados. Ahí comprendió que estaba en una clínica psiquiátrica, lugar donde permaneció bajo el efecto de sedantes durante 23 días, sin contacto con su familia.

Una vez pasado ese periodo, la trasladaron a un hogar de reposo para adultos mayores en la comuna de La Florida, en el que después de más de un mes pudo ver y conversar con su hermano.

Médicos determinan que no sufría problemas mentales

La defensa de la mujer presentó un recurso de protección por lo que fue examinada por médicos, quienes determinaron que Laura no tenía problemas mentales y fue dada de alta del hogar de reposo, donde estuvo 6 meses internada contra su voluntad.

De eso ya han pasado siete años y hoy recuerda con pena todo lo que tuvo que vivir. De la relación con sus hijos no tiene nada que decir, sin embargo guarda una pena muy grande: el no poder ver a sus nietas.

Por otro lado, los hijos de Laura aún no enfrentan ningún proceso legal, según el abogado defensor, es incomprensible que pese a todos los antecedentes presentados y una querella de por medio, la formalización no se haya llevado a cabo.