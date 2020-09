Conoce las claves para que los estudiantes aprendan de verdad

Frente a situaciones de mucha incertidumbre, tales como la que se vive hoy, los estudiantes pueden responder de dos maneras: con miedo o curiosidad, sostiene David Bueno, doctor en biología, experto en neurociencia y profesor de genética en la Universidad de Barcelona.

Los miedosos perciben los cambios como amenaza, son muy conservadores y les cuesta más pensar en el futuro.

Por el contrario, los curiosos, son transformadores y tienen capacidad de autoanálisis. Para ellos lo nuevo es también una oportunidad, explicó el experto durante el primer congreso internacional virtual “Juntos abrimos las puertas de la escuela del futuro”, organizado por Compartir, la solución digital educativa de Santillana, en el marco de su campaña Enseñar es Aprender, que busca revalorar la labor del docente peruano en épocas de pandemia.

(Foto/Getty Images)

¿Qué pretendemos con la educación?

Bueno apunta que el rol de los docentes es inclinar a sus alumnos a la curiosidad. “Cuando uno se transforma tiene mayor gestión emocional”.

Los maestros pueden construir personas con estas cualidades desde la forma en que transmiten el conocimiento.

“El aprendizaje con emociones asociadas es información que el cerebro reconoce como importante”, sustenta Bueno.

Esto permite que luego el alumno use con eficiencia sus conocimientos. “Aprenderé porque sé que me hace bien y no solo por repetición”. Entonces, ¿cuáles son las emociones que se deben transmitir al educar?

Pautas para enseñar “de verdad”

El especialista enumera algunas “emociones básicas” para educar. La alegría y buen humor. “No se puede aprender de alguien que no transmite estas emociones”. La sonrisa inspira confianza, otra sensación importante para adquirir conocimientos.

La sorpresa también tiene muchas ventajas, detalla Bueno. “Esta activa una parte del cerebro que es el centro de la atención”.

Además, es necesario proyectar motivación. Pero, esta no debe causar estrés en los menores porque solo conseguirá bloquearlos y no permitirá que cumplan con sus objetivos.

Solo así se podrán formar alumnos proactivos y con menos miedo a las transformaciones, finalizó Bueno durante la conferencia organizada por Santillana.

Para escuchar la exposición completa de David Bueno en el congreso virtual organizado por Compartir y la de otros expertos puede ingresar a https://congresocompartir.com/ .